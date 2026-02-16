Soirée moules frites à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Soirée moules frites à Bucey lès Gy

salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – – 22 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Les Sapeurs-pompiers de Bucey les Gy vous donne rendez-vous à leur traditionnelle soirée moules-frites ou jambon frites à volonté. RV à la salle des fêtes du village à 20H. Réservations jusqu’au 9 mars. .

salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 43 25

English : Soirée moules frites à Bucey lès Gy

