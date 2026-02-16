Soirée moules frites à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Soirée moules frites à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy samedi 14 mars 2026.
Soirée moules frites à Bucey lès Gy
salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Les Sapeurs-pompiers de Bucey les Gy vous donne rendez-vous à leur traditionnelle soirée moules-frites ou jambon frites à volonté. RV à la salle des fêtes du village à 20H. Réservations jusqu’au 9 mars. .
salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 43 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée moules frites à Bucey lès Gy
L’événement Soirée moules frites à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY