Soirée Moules-Frites à La Maison Verneuil La Maison Verneuil Paray-le-Monial
Soirée Moules-Frites à La Maison Verneuil La Maison Verneuil Paray-le-Monial samedi 7 février 2026.
Soirée Moules-Frites à La Maison Verneuil
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Une soirée gourmande et décontractée autour du classique moules-frites. Cuisine simple, généreuse et conviviale, idéale pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. .
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Moules-Frites à La Maison Verneuil
L’événement Soirée Moules-Frites à La Maison Verneuil Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-15 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I