Soirée moules frites à Nuzéjouls Nuzéjouls samedi 16 août 2025.

Salle des fêtes Nuzéjouls Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

L’Amicale de Pétanque de Nuzéjouls vous propose le samedi 16 août 2025 une soirée moules frites.

Réservation avant le 12 août au 06.74.47.31.73

Apportez vos couverts.

Salle des fêtes Nuzéjouls 46150 Lot Occitanie +33 6 74 47 31 73

English :

On Saturday August 16, 2025, the Amicale de Pétanque de Nuzéjouls invites you to an evening of mussels and French fries.

Book before August 12 on 06.74.47.31.73

Bring your cutlery.

German :

Die Amicale de Pétanque de Nuzéjouls bietet Ihnen am Samstag, den 16. August 2025, einen Abend mit Moules Frites an.

Reservierung vor dem 12. August unter 06.74.47.31.73

Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Sabato 16 agosto 2025, l’Amicale de Pétanque de Nuzéjouls organizza una serata a base di cozze e patatine.

Prenotare entro il 12 agosto allo 06.74.47.31.73

Portate le posate.

Espanol :

El sábado 16 de agosto de 2025, la Amicale de Pétanque de Nuzéjouls organiza una velada a base de mejillones y patatas fritas.

Reserva antes del 12 de agosto en el 06.74.47.31.73

Traiga sus cubiertos.

L’événement Soirée moules frites à Nuzéjouls Nuzéjouls a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Cahors Vallée du Lot