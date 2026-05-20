Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc

Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc samedi 13 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 19310 Perpezac-le-Blanc

Département : Corrèze

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Perpezac-le-Blanc

Soirée moules frites à Perpezac le Blanc

Le Bourg Perpezac-le-Blanc Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée moules frites à la salle des fêtes de Perpezac le Blanc à 19h.
Menu moules frites salades fromage dessert vin rouge ou rosé (une bouteille pour 6) café
15€ adultes 8€ enfants
Réservation avant le 5 juin 06 72 47 40 99   .

Le Bourg Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 40 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites à Perpezac le Blanc

L’événement Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme

À voir aussi à Perpezac-le-Blanc (Corrèze)