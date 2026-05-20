Perpezac-le-Blanc

Soirée moules frites à Perpezac le Blanc

Le Bourg Perpezac-le-Blanc Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée moules frites à la salle des fêtes de Perpezac le Blanc à 19h.

Menu moules frites salades fromage dessert vin rouge ou rosé (une bouteille pour 6) café

15€ adultes 8€ enfants

Réservation avant le 5 juin 06 72 47 40 99 .

Le Bourg Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 40 99

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English : Soirée moules frites à Perpezac le Blanc

L’événement Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme