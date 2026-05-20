Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc
Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc samedi 13 juin 2026.
Perpezac-le-Blanc
Soirée moules frites à Perpezac le Blanc
Le Bourg Perpezac-le-Blanc Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée moules frites à la salle des fêtes de Perpezac le Blanc à 19h.
Menu moules frites salades fromage dessert vin rouge ou rosé (une bouteille pour 6) café
15€ adultes 8€ enfants
Réservation avant le 5 juin 06 72 47 40 99 .
Le Bourg Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 47 40 99
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English : Soirée moules frites à Perpezac le Blanc
L’événement Soirée moules frites à Perpezac le Blanc Perpezac-le-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par Brive Tourisme