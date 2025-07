SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE MOULES FRITES À VOLONTÉ

route de Saugues Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-07-25 21:00:00

2025-07-25

Venez passer un bon moment au Restaurant l’Hôtel des voyageurs et déguster des moules frites à volonté !

Réservations conseillées au 04 66 31 70 08

route de Saugues Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 70 08

English :

Come and have a good time at the Restaurant l’Hôtel des voyageurs and enjoy all-you-can-eat mussels and French fries!

Reservations recommended on 04 66 31 70 08

German :

Verbringen Sie eine gute Zeit im Restaurant l’Hôtel des voyageurs und genießen Sie Muscheln mit Pommes frites nach Herzenslust!

Reservierungen werden unter 04 66 31 70 08 empfohlen

Italiano :

Venite a divertirvi al Ristorante l’Hôtel des voyageurs e a gustare cozze e patatine a volontà!

Si consiglia di prenotare al numero 04 66 31 70 08

Espanol :

Ven a pasarlo en grande al Restaurante l’Hôtel des voyageurs y disfruta de todo lo que puedas comer: mejillones y patatas fritas

Se recomienda reservar en el 04 66 31 70 08

