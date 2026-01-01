Soirée moules frites à volonté Lignières
Soirée moules frites à volonté Lignières samedi 31 janvier 2026.
Soirée moules frites à volonté
47 Grande Rue Lignières Cher
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
19.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée festive en perspective au restaurant Aux Sources avec repas moules/frites à volonté accompagné d’un dessert. Générosité dans l’assiette, convivialité à table, venez vous régaler !
Des moules, des frites, et surtout… une bonne raison de se faire plaisir. 19.5 .
47 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive evening in perspective, organized by the handball of the future of Lignières with meal mussels/fries at will.
L’événement Soirée moules frites à volonté Lignières a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES