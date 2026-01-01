Soirée moules frites à volonté Lignières

Soirée moules frites à volonté

47 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Début : Samedi 2026-01-31 19:00:00

2026-01-31

Soirée festive en perspective au restaurant Aux Sources avec repas moules/frites à volonté accompagné d’un dessert. Générosité dans l’assiette, convivialité à table, venez vous régaler !

Des moules, des frites, et surtout… une bonne raison de se faire plaisir. 19.5 .

47 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52

Festive evening in perspective, organized by the handball of the future of Lignières with meal mussels/fries at will.

