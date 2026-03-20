Soirée Moules frites Abos
Soirée Moules frites Abos samedi 4 avril 2026.
Soirée Moules frites
Salle des fêtes Abos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Repas et soirée animés par le podium Insomnia. .
Salle des fêtes Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 38 54 76
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English : Soirée Moules frites
L’événement Soirée Moules frites Abos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn