Soirée Moules frites

Salle des fêtes Abos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Repas et soirée animés par le podium Insomnia. .

Salle des fêtes Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 38 54 76

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English : Soirée Moules frites

L’événement Soirée Moules frites Abos a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn