Soirée moules frites Salle des fêtes Agos-Vidalos
Soirée moules frites Salle des fêtes Agos-Vidalos samedi 31 janvier 2026.
Soirée moules frites
Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Apéro moules frites, fromage, dessert, café. Repas adulte 18€. Repas enfant (-12 ans) 9€. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Possibilité de remplacer par saucisses frites. Bien le préciser à la réservation.
Inscription par téléphone avant le 25 janvier.
Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 83 10 76
English :
Aperitif with mussels and French fries, cheese, dessert, coffee. Adult meal: 18? Children’s meal (under 12): 9? Free for children under 5.
Sausage and French fries may be substituted. Please specify when booking.
Registration by telephone before January 25.
