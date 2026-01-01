Soirée moules frites

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : 2026-01-31

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Apéro moules frites, fromage, dessert, café. Repas adulte 18€. Repas enfant (-12 ans) 9€. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Possibilité de remplacer par saucisses frites. Bien le préciser à la réservation.

Inscription par téléphone avant le 25 janvier.

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 83 10 76

English :

Aperitif with mussels and French fries, cheese, dessert, coffee. Adult meal: 18? Children’s meal (under 12): 9? Free for children under 5.

Sausage and French fries may be substituted. Please specify when booking.

Registration by telephone before January 25.

