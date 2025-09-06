Soirée moules frites Salle des Fêtes Anglade
Soirée moules frites Salle des Fêtes Anglade samedi 6 septembre 2025.
Soirée moules frites
Salle des Fêtes 1 Place des Platanes Anglade Gironde
Tarif :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Le comité des fêtes d’Anglade vous attend nombreux pour la Soirée Moules-Frites ! Venez partager un moment convivial autour d’un délicieux menu tout compris !
Au menu :
– Salade fraicheur (salade, féta, melon, tomate, mais, jambon)
– Moules Frites ou Saucisse Frites
– Fromage
– Dessert
– Café + 1 boisson offerte !
Sur réservation. .
Salle des Fêtes 1 Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 64 48 88




