Soirée moules frites Salle des Fêtes Anglade

Le comité des fêtes d’Anglade vous attend nombreux pour la Soirée Moules-Frites ! Venez partager un moment convivial autour d’un délicieux menu tout compris !

Au menu :

– Salade fraicheur (salade, féta, melon, tomate, mais, jambon)

– Moules Frites ou Saucisse Frites

– Fromage

– Dessert

– Café + 1 boisson offerte !

Sur réservation. .

Salle des Fêtes 1 Place des Platanes Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 64 48 88

