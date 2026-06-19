Soirée moules/frites animée Saint-Vincent-le-Paluel
Soirée moules/frites animée Saint-Vincent-le-Paluel samedi 18 juillet 2026.
Saint-Vincent-le-Paluel
Soirée moules/frites animée
Le bourg Saint-Vincent-le-Paluel Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Repas moules- frites et soirée animée à partir de 19 h sur la place du village ! .
Le bourg Saint-Vincent-le-Paluel 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 90 64 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée moules/frites animée
L’événement Soirée moules/frites animée Saint-Vincent-le-Paluel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
À voir aussi à Saint-Vincent-le-Paluel (Dordogne)
- Eté actif 2026 Randonnée nocturne Saint-Vincent-le-Paluel 22 juillet 2026