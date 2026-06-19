Saint-Vincent-le-Paluel

Soirée moules/frites animée

Le bourg Saint-Vincent-le-Paluel Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Repas moules- frites et soirée animée à partir de 19 h sur la place du village ! .

Le bourg Saint-Vincent-le-Paluel 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 90 64 79

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English : Soirée moules/frites animée

L’événement Soirée moules/frites animée Saint-Vincent-le-Paluel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir