Soirée moules frites

rue des Bleuets Appenwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Le foyer culturel et sportif d’Appenwihr vous propose sa soirée moules frites.

Au menu apéritif, moules frites à volonté, ou kassler, fromage, dessert et café. .

rue des Bleuets Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 48 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée moules frites Appenwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach