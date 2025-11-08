Soirée moules frites Appenwihr
Soirée moules frites Appenwihr samedi 8 novembre 2025.
Soirée moules frites
rue des Bleuets Appenwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Le foyer culturel et sportif d’Appenwihr vous propose sa soirée moules frites.
Au menu apéritif, moules frites à volonté, ou kassler, fromage, dessert et café. .
rue des Bleuets Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 48 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée moules frites Appenwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach