Soirée moules frites Appenwihr

Soirée moules frites Appenwihr samedi 8 novembre 2025.

Soirée moules frites

rue des Bleuets Appenwihr Haut-Rhin

Samedi 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08

Le foyer culturel et sportif d'Appenwihr vous propose sa soirée moules frites.

Au menu apéritif, moules frites à volonté, ou kassler, fromage, dessert et café.

rue des Bleuets Appenwihr 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 48 57 

L'événement Soirée moules frites Appenwihr a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach