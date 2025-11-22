Soirée Moules Frites

Salle des fêtes ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Les soirées moules frites, tout le monde en a déjà fait… MAIS CETTE FOIS, on est accompagné d’une fanfare qui va mettre le feu

Préparez-vous pour un dîner ET une ambiance survoltée, festive et décalée avec la Fanfare Le Pirorchéstra !

Ils sont là pour vous faire danser entre les tables et transformer ce repas en véritable fiesta !

17 € par personne

Enfants (-12 ans) 8 €

Réservations obligatoires

Apportez vos couverts et votre assiette creuse ! ️ (soyons honnêtes, essayer de manger des moules dans une assiette plate, c’est un sport de l’extrême )

Une bonne dose de bonne humeur, de musique et de convivialité — à ne pas manquer !

Salle des fêtes ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14 artagnan.cne@wanadoo.fr

English :

We’ve all been there, done that… BUT THIS TIME, we’re accompanied by a brass band that’s sure to set the place alight?

Get ready for dinner AND a wild, festive, offbeat atmosphere with Fanfare Le Pirorchéstra!

They’ll be there to make you dance between the tables and turn your meal into a real fiesta!??

?17 ? per person ?

? Children (under 12): 8 ?

? Reservations required

Bring your own cutlery and soup plate! ???? (let’s be honest, trying to eat mussels on a flat plate is an extreme sport)

? A good dose of good humor, music and conviviality? not to be missed!

German :

Moules-frites-Abende hat jeder schon einmal gemacht… ABER DIESES MAL wird man von einer Blaskapelle begleitet, die das Feuer entfachen wird?

Bereiten Sie sich auf ein Abendessen UND eine aufgedrehte, festliche und schräge Stimmung mit der Fanfare Le Pirorchéstra vor!

Sie sind da, um Sie zwischen den Tischen tanzen zu lassen und das Essen in eine echte Fiesta zu verwandeln! ???

?17 ? pro Person ?

? Kinder (-12 Jahre): 8 ?

? Obligatorische Reservierungen

Bringen Sie Ihr Besteck und einen tiefen Teller mit!??? (seien wir ehrlich, der Versuch, Muscheln von einem flachen Teller zu essen, ist ein Extremsport?)

? Eine gute Portion gute Laune, Musik und Geselligkeit? das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Italiano :

Abbiamo già fatto tutti la cosa delle cozze e delle patatine… MA QUESTA VOLTA sarete accompagnati da una banda di ottoni che sicuramente infiammerà il locale?

Preparatevi a una cena E a un’atmosfera sovraeccitata, festosa e anticonformista con la Fanfara Le Pirorchéstra!

Saranno loro a farvi ballare tra i tavoli e a trasformare il vostro pasto in una vera e propria fiesta

17€ a persona

? Bambini (sotto i 12 anni): 8 ?

? Prenotazione obbligatoria

Portate le posate e il piatto fondo! ???? (siamo onesti, cercare di mangiare le cozze su un piatto piano è uno sport estremo)

? Una buona dose di buon umore, musica e convivialità da non perdere!

Espanol :

Todos hemos comido mejillones con patatas fritas alguna vez… PERO ESTA VEZ, te acompañará una banda de música que seguro que incendiará el local..

¡Prepárese para una cena Y un ambiente sobreexcitado, festivo y fuera de lo común con la Fanfarria Le Pirorchéstra!

Le harán bailar entre las mesas y convertirán su cena en una auténtica fiesta

17 ¤ por persona

? Niños (menores de 12 años): 8 ?

? Se requiere reserva

Trae tus cubiertos y tu plato hondo! ???? (seamos sinceros, intentar comer mejillones en un plato llano es un deporte extremo)

? Una buena dosis de buen humor, música y convivencia… ¡no se lo pierda!

L’événement Soirée Moules Frites Artagnan a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65