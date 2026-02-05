Soirée Moules-Frites Le Relais d’Asnières Asnières-la-Giraud
Soirée Moules-Frites Le Relais d’Asnières Asnières-la-Giraud vendredi 3 juillet 2026.
Soirée Moules-Frites
Le Relais d’Asnières 6 avenue de Saintes Asnières-la-Giraud Charente-Maritime
Concert live et repas moules Frites dans une ambiance conviviale.
Le Relais d’Asnières 6 avenue de Saintes Asnières-la-Giraud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 07 20 lerelaisdasnieres@gmail.com
English :
Live concert and mussels and French fries meal in a convivial atmosphere.
