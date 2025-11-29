Soirée moules-frites au profit de l’école de Chéniers Chéniers

Soirée moules-frites au profit de l’école de Chéniers

Les parents d’élèves de l’école Louis Magnard de Chéniers en association avec l’U.S Chéniers vous convient à leur soirée moules-frites le samedi 29 novembre à partir de 19h30.

Profitez d’un repas complet (entrée/plat/fromage et dessert) et d’une soirée conviviale animée par un DJ.

18€ le repas adulte

8 € enfant

A la salle de la culture et des loisirs de Chéniers.

Réservation jusqu’au 22 novembre au 07 61 65 19 45 ou 06 71 33 02 85 .

Salle de la culture et des loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 33 02 85

