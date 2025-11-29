Soirée moules-frites au profit de l’école de Chéniers Chéniers
Salle de la culture et des loisirs Chéniers Creuse
Les parents d’élèves de l’école Louis Magnard de Chéniers en association avec l’U.S Chéniers vous convient à leur soirée moules-frites le samedi 29 novembre à partir de 19h30.
Profitez d’un repas complet (entrée/plat/fromage et dessert) et d’une soirée conviviale animée par un DJ.
18€ le repas adulte
8 € enfant
A la salle de la culture et des loisirs de Chéniers.
Réservation jusqu’au 22 novembre au 07 61 65 19 45 ou 06 71 33 02 85 .
Salle de la culture et des loisirs Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 33 02 85
