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Soirée moules-frites Place du Platane Aubas

Soirée moules-frites Place du Platane Aubas

Soirée moules-frites Place du Platane Aubas samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Platane

Adresse : Dans le bourg du village

Ville : 24290 Aubas

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 22 22 22 Tarif de base plein tarif

Aubas

Soirée moules-frites

Place du Platane Dans le bourg du village Aubas Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

19h30. Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser ! Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties ! Sur réservation. Repas 22€
Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Aubas.

Au menu
Apéritif offert
Assiette de charcuterie
Moules-frites
Fromage
Riz au lait
Café

Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser !
Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties !   .

Place du Platane Dans le bourg du village Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 01 31 44 

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English : Soirée moules-frites

19h30. DJ Romain will get you dancing! Conviviality, good humor and a festive atmosphere guaranteed! Reservations required. Meal: 22?

L’événement Soirée moules-frites Aubas a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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