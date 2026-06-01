Soirée moules-frites Place du Platane Aubas
Soirée moules-frites Place du Platane Aubas samedi 20 juin 2026.
Aubas
Soirée moules-frites
Place du Platane Dans le bourg du village Aubas Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
19h30. Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser ! Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties ! Sur réservation. Repas 22€
Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Aubas.
Au menu
Apéritif offert
Assiette de charcuterie
Moules-frites
Fromage
Riz au lait
Café
Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser !
Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties ! .
Place du Platane Dans le bourg du village Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 01 31 44
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English : Soirée moules-frites
19h30. DJ Romain will get you dancing! Conviviality, good humor and a festive atmosphere guaranteed! Reservations required. Meal: 22?
L’événement Soirée moules-frites Aubas a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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