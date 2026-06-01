Soirée moules-frites Place du Platane Aubas

Aubas

Soirée moules-frites

Place du Platane Dans le bourg du village Aubas Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

19h30. Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser ! Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties ! Sur réservation. Repas 22€

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Aubas.

Au menu

Apéritif offert

Assiette de charcuterie

Moules-frites

Fromage

Riz au lait

Café

Ambiance garantie avec DJ Romain qui vous fera danser !

Convivialité, bonne humeur et ambiance festive garanties ! .

Place du Platane Dans le bourg du village Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 01 31 44

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English : Soirée moules-frites

19h30. DJ Romain will get you dancing! Conviviality, good humor and a festive atmosphere guaranteed! Reservations required. Meal: 22?

L’événement Soirée moules-frites Aubas a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère