Soirée moules-frites bal populaire Genêts

Soirée moules-frites bal populaire Genêts dimanche 13 juillet 2025.

Soirée moules-frites bal populaire

Place de la mairie Genêts Manche

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle soirée dansante pour les festivités du 14 juillet. Soirée moules frites, grillades (crêpes et confiseries) suivie d’un bal populaire. Rendez-vous sur la place de la mairie. Sans réservation. Soirée festive et familiale.

Place de la mairie Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12

English : Soirée moules-frites bal populaire

The Comité des fêtes is organizing its traditional dance for the July 14th festivities. An evening of mussels and French fries, grilled meats (crêpes and sweets) followed by a popular dance. Meet at Place de la Mairie, Genêts. No reservation required.

German :

Das Festkomitee organisiert seinen traditionellen Tanzabend anlässlich der Feierlichkeiten zum 14. Juli. Abend mit Moules Frites, Grillspezialitäten (Crêpes und Süßigkeiten), gefolgt von einem Volksball. Treffpunkt auf dem Platz vor dem Rathaus. Ohne Reservierung möglich. Festlicher Abend für die ganze Familie.

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza la sua tradizionale festa da ballo per i festeggiamenti del 14 luglio. Una serata a base di cozze e patatine, carne alla griglia (frittelle e dolci) seguita da una danza popolare. Appuntamento nella piazza del municipio. Non è necessaria la prenotazione. Una serata di festa per le famiglie.

Espanol :

Con motivo de las fiestas del 14 de julio, el Comité des fêtes organiza su tradicional baile popular. Una velada a base de mejillones y patatas fritas, carnes a la brasa (tortitas y dulces) seguida de un baile popular. Cita en la plaza del ayuntamiento. No es necesario reservar. Una velada festiva en familia.

