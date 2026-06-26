Soirée moules-frites bal populaire Genêts
Soirée moules-frites bal populaire Genêts lundi 13 juillet 2026.
Genêts
Soirée moules-frites bal populaire
Place de la mairie Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle soirée dansante pour les festivités du 14 juillet. Soirée moules frites, grillades (crêpes et confiseries) suivie d’un bal populaire avec DJ. Rendez-vous sur la place de la mairie. Sans réservation. Soirée festive et familiale. .
Place de la mairie Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12
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English : Soirée moules-frites bal populaire
L’événement Soirée moules-frites bal populaire Genêts a été mis à jour le 2026-06-26 par Attitude Manche
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