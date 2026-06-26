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Soirée moules-frites bal populaire Genêts

Soirée moules-frites bal populaire Genêts

Soirée moules-frites bal populaire Genêts lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Place de la mairie
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Genêts

Soirée moules-frites bal populaire

Place de la mairie Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle soirée dansante pour les festivités du 14 juillet. Soirée moules frites, grillades (crêpes et confiseries) suivie d’un bal populaire avec DJ. Rendez-vous sur la place de la mairie. Sans réservation. Soirée festive et familiale.   .

Place de la mairie Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 62 50 79 12 

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English : Soirée moules-frites bal populaire

L’événement Soirée moules-frites bal populaire Genêts a été mis à jour le 2026-06-26 par Attitude Manche

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