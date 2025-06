Soirée moules frites USB Fabro Bas-en-Basset 14 juillet 2025 07:00

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Soirée moules frites le lundi 14 juillet à partir de 19h

USB Fabro Place des droits de l’homme 43210 Bas en Basset

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Mussels and French fries evening on Monday, July 14 from 7 p.m

Abend mit Moules Frites am Montag, den 14. Juli ab 19 Uhr

Serata cozze e patatine lunedì 14 luglio dalle 19.00

Noche de mejillones y patatas fritas el lunes 14 de julio a partir de las 19.00 horas

L’événement Soirée moules frites Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron