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Soirée moules frites Grand fronton Bassussarry

Soirée moules frites Grand fronton Bassussarry

Soirée moules frites Grand fronton Bassussarry vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Grand fronton

Adresse : Allée de Bielle Nave

Ville : 64200 Bassussarry

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bassussarry

Soirée moules frites

Grand fronton Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Stand et restauration, coin enfants, concert.   .

Grand fronton Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   biez.bat.ikastola@gmail.com

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Bassussarry a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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