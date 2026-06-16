Soirée moules frites Grand fronton Bassussarry

Bassussarry

Soirée moules frites

Grand fronton Allée de Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Stand et restauration, coin enfants, concert. .

Grand fronton Allée de Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine biez.bat.ikastola@gmail.com

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Bassussarry a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque