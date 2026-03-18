Soirée moules frites

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’amicale des joueurs de Sainte-Sabine organisent une soirée moules-frites placée sous le signe de la convivialité.

Au menu

soupe

moules frites (sauces Roquefort Marinière Andalous

tiramisu

vin blanc

café

Une soirée simple et festive avec une playlist soirée 80’s, parfaite pour se retrouver autour d’un bon repas et profiter d’une ambiance.

Apporter vos couverts.

Réservation avant le 25 mars. .

Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 92 33

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides