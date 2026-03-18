Soirée moules frites Beaumontois en Périgord
Soirée moules frites Beaumontois en Périgord samedi 28 mars 2026.
Soirée moules frites
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’amicale des joueurs de Sainte-Sabine organisent une soirée moules-frites placée sous le signe de la convivialité.
Au menu
soupe
moules frites (sauces Roquefort Marinière Andalous
tiramisu
vin blanc
café
Une soirée simple et festive avec une playlist soirée 80’s, parfaite pour se retrouver autour d’un bon repas et profiter d’une ambiance.
Apporter vos couverts.
Réservation avant le 25 mars. .
Salle des Fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 92 33
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English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides