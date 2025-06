Soirée moules frites – Beauval-en-Caux 21 juin 2025 19:30

Seine-Maritime

Soirée moules frites Espace Wemaere Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le comité des Fêtes vous convie a sa soirée moules-frites.

Réservation obligatoire avant le 14 juin auprès de Magaly 06.18.73.89.50.

Le comité des Fêtes vous convie a sa soirée moules-frites.

Réservation obligatoire avant le 14 juin auprès de Magaly 06.18.73.89.50. .

Espace Wemaere

Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 73 89 50

English : Soirée moules frites

The Comité des Fêtes invites you to its mussels and French fries evening.

Reservations must be made before June 14th with Magaly 06.18.73.89.50.

German :

Das Festkomitee lädt Sie zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites ein.

Reservierungen müssen vor dem 14. Juni bei Magaly 06.18.73.89.50 vorgenommen werden.

Italiano :

Il Comité des Fêtes vi invita alla serata cozze e patatine.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 14 giugno presso Magaly 06.18.73.89.50.

Espanol :

El Comité des Fêtes le invita a su velada de mejillones y patatas fritas.

Las reservas deben hacerse antes del 14 de junio a Magaly 06.18.73.89.50.

L’événement Soirée moules frites Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux