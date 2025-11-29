Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée moules frites Bief-du-Fourg

Soirée moules frites Bief-du-Fourg samedi 29 novembre 2025.

A la base Bief-du-Fourg Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-29 19:30:00
Organisées par l’Accueil des randonneurs.
Possibilité de poulet, frites.   .

A la base Bief-du-Fourg 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 57 94 54 

