Soirée Moules-Frites Bourdalat

Soirée Moules-Frites Bourdalat samedi 30 août 2025.

Soirée Moules-Frites

Bourdalat Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le cochonnet ayant été suffisamment taquiné, il est temps de passer à table pour se régaler !

Le club bouliste de Bourdalat vous attend donc pour un soirée Moules-Frites à vous en lécher les doigts !

Réservation jusqu’au 24 Août.

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 17 33 61

English : Soirée Moules-Frites

Now that the jack has been sufficiently teased, it’s time to sit down and enjoy the meal!

The Bourdalat bouliste club awaits you for an evening of finger-licking Moules-Frites!

Reservations until August 24.

German : Soirée Moules-Frites

Nachdem das Cochonnet genug geärgert wurde, ist es an der Zeit, zu Tisch zu gehen und zu schlemmen!

Der Club Bouliste de Bourdalat erwartet Sie zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites, an dem Sie sich die Finger lecken werden!

Reservierungen sind bis zum 24. August möglich.

Italiano :

Ora che il fante è stato stuzzicato a sufficienza, è il momento di sedersi a tavola!

Il club bouliste di Bourdalat vi aspetta per una serata da leccarsi le dita a base di Moules-Frites!

Prenotazioni fino al 24 agosto.

Espanol : Soirée Moules-Frites

Una vez que el gato ha sido suficientemente provocado, es hora de sentarse a la mesa

El club de bouliste Bourdalat le espera con una velada de moules-frites para chuparse los dedos

Reservas hasta el 24 de agosto.

