Informations pratiques

Bourdalat

Soirée Moules-Frites

Bourdalat Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le cochonnet ayant été suffisamment taquiné, il est temps de passer à table pour se régaler !

Le club bouliste de Bourdalat vous attend donc pour un soirée Moules-Frites à vous en lécher les doigts !

Réservation jusqu’au 23 Août.

Le cochonnet ayant été suffisamment taquiné, il est temps de passer à table pour se régaler !

Le club bouliste de Bourdalat vous attend donc pour un soirée Moules-Frites à vous en lécher les doigts !

Réservation jusqu’au 23 Août. .

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 17 33 61

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English : Soirée Moules-Frites

Now that we’ve had enough fun with the jack, it’s time to sit down to dinner and enjoy a delicious meal!

The Bourdalat Boules Club invites you to an evening of mussels and fries that will have you licking your fingers!

Reservations accepted until August 23.

L’événement Soirée Moules-Frites Bourdalat a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Landes d’Armagnac