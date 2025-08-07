Soirée moules frites Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis
Soirée moules frites
Rest’O Bon Coin Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde
Début : 2025-08-07
fin : 2025-08-14
2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28
Soirée moules frites organisée par le rest’O Bon Coin, verre de vin offert (blanc ou rosé).
Musique, ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous.
Sur réservation. .
Rest'O Bon Coin Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 96
