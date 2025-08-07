Soirée moules frites Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis

Soirée moules frites Rest’O Bon Coin Braud-et-Saint-Louis jeudi 7 août 2025.

Soirée moules frites

Rest’O Bon Coin Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Soirée moules frites organisée par le rest’O Bon Coin, verre de vin offert (blanc ou rosé).

Musique, ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous.

Sur réservation. .

Rest’O Bon Coin Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 90

English : Soirée moules frites

German : Soirée moules frites

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée moules frites Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde