Informations pratiques

Campouriez

Soirée moules frites

Banhars Campouriez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Banh’arts danses et loisirs organise une soirée moules frites à 20h à l’extérieur devant la salle des fêtes. Elle sera animée par Guillaume Fric (musette et musique années 80/90). Buvette sur place.

Menu adulte 22€ Moules de Bouchot qualité supérieure direct producteur, frites maison, tarte.

Menu enfant 10€ nuggets frites, glace.

Réservation avant le 29 juillet au 07 86 87 87 44 ou 06 41 04 37 24.

Repli possible à l’intérieur en cas de mauvais temps. 10 .

Banhars Campouriez 12140 Aveyron Occitanie +33 7 86 87 87 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Banh’arts Dance and Leisure is hosting a mussels and fries night at 8 p.m. outside the community hall. The event will be hosted by Guillaume Fric (playing musette and music from the ’80s and ’90s). Refreshments will be available on site.

L’événement Soirée moules frites Campouriez a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)