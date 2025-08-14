Soirée moules frites Casteljaloux
Piscine Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne
Venez manger, rire et danser sur la terrasse de la piscine de Casteljaloux. Thème camping
Menu terrine de campagne, moules frites, panna cotta fruits ( traiteur J-M BITAUBÉ)
Planche apéro mixte & drinks.
DJ Comptoir à partir de 22h00 .
Piscine Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97
