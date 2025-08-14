Soirée moules frites Casteljaloux

Soirée moules frites Casteljaloux jeudi 14 août 2025.

Piscine Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Venez manger, rire et danser sur la terrasse de la piscine de Casteljaloux. Thème camping

Menu terrine de campagne, moules frites, panna cotta fruits ( traiteur J-M BITAUBÉ)

Planche apéro mixte & drinks.

DJ Comptoir à partir de 22h00 .

Piscine Casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97

