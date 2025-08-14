Soirée moules/frites Castillonnès
Soirée moules/frites Castillonnès jeudi 14 août 2025.
Soirée moules/frites
Hippodrome de Sarlande Castillonnès Lot-et-Garonne
Soirée traditionnelle moules/frites organisée par l’association Hippodrome de Sarlande.
Animée par Trio Génération 80.
Uniquement sur réservation. Places limitées.
Apportez vos couverts. .
Hippodrome de Sarlande Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 36 26 33
English : Soirée moules/frites
Traditional mussels and French fries evening organized by the Hippodrome de Sarlande association.
Entertainment by Trio Génération 80.
Reservations required.
German : Soirée moules/frites
Traditioneller Abend mit Muscheln und Pommes frites, organisiert vom Verein Hippodrome de Sarlande.
Unterhalten von Trio Génération 80.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Serata tradizionale a base di cozze e patatine organizzata dall’associazione Hippodrome de Sarlande.
Intrattenimento del Trio Génération 80.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Soirée moules/frites
Tradicional velada de mejillones y patatas fritas organizada por la asociación Hippodrome de Sarlande.
Animación a cargo del Trío Génération 80.
Reserva obligatoria.
