Soirée moules/frites Castillonnès jeudi 14 août 2025.

Hippodrome de Sarlande Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Soirée traditionnelle moules/frites organisée par l’association Hippodrome de Sarlande.

Animée par Trio Génération 80.

Uniquement sur réservation. Places limitées.

Apportez vos couverts. .

Hippodrome de Sarlande Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 36 26 33

English : Soirée moules/frites

Traditional mussels and French fries evening organized by the Hippodrome de Sarlande association.

Entertainment by Trio Génération 80.

Reservations required.

German : Soirée moules/frites

Traditioneller Abend mit Muscheln und Pommes frites, organisiert vom Verein Hippodrome de Sarlande.

Unterhalten von Trio Génération 80.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Serata tradizionale a base di cozze e patatine organizzata dall’associazione Hippodrome de Sarlande.

Intrattenimento del Trio Génération 80.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Soirée moules/frites

Tradicional velada de mejillones y patatas fritas organizada por la asociación Hippodrome de Sarlande.

Animación a cargo del Trío Génération 80.

Reserva obligatoria.

