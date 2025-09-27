Soirée Moules Frites Salle Victorin Michel Ceintrey
Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey Meurthe-et-Moselle
Le samedi 27 septembre le Foyer Rural de Ceintrey organise une soirée moules-frites à partir de 19h.
Sur réservation uniquement.
English :
On Saturday September 27, the Foyer Rural de Ceintrey is organizing a « moules-frites » evening starting at 7pm.
Reservations required.
German :
Am Samstag, den 27. September organisiert das Foyer Rural von Ceintrey ab 19 Uhr einen Abend mit Muscheln und Pommes frites.
Nur mit Reservierung.
Italiano :
Sabato 27 settembre, il Foyer Rural de Ceintrey organizza una serata a base di cozze e patatine fritte a partire dalle 19.00.
Solo su prenotazione.
Espanol :
El sábado 27 de septiembre, el Foyer Rural de Ceintrey organiza una velada de mejillones y patatas fritas a partir de las 19.00 horas.
Sólo con reserva previa.
