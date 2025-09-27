Soirée Moules Frites Salle Victorin Michel Ceintrey

Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

Le samedi 27 septembre le Foyer Rural de Ceintrey organise une soirée moules-frites à partir de 19h.

Sur réservation uniquement.

Salle Victorin Michel Tout public

Salle Victorin Michel 3 rue de la Gare Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

On Saturday September 27, the Foyer Rural de Ceintrey is organizing a « moules-frites » evening starting at 7pm.

Reservations required.

Salle Victorin Michel

German :

Am Samstag, den 27. September organisiert das Foyer Rural von Ceintrey ab 19 Uhr einen Abend mit Muscheln und Pommes frites.

Nur mit Reservierung.

Victorin-Michel-Saal

Italiano :

Sabato 27 settembre, il Foyer Rural de Ceintrey organizza una serata a base di cozze e patatine fritte a partire dalle 19.00.

Solo su prenotazione.

Sala Victorin Michel

Espanol :

El sábado 27 de septiembre, el Foyer Rural de Ceintrey organiza una velada de mejillones y patatas fritas a partir de las 19.00 horas.

Sólo con reserva previa.

Sala Victorin Michel

