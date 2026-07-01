Informations pratiques

Cellefrouin

Soirée Moules frites

Aire de loisirs Cellefrouin Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

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Aire de loisirs Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 78 61 95

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English :

L’événement Soirée Moules frites Cellefrouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente