AGENDA · Cellefrouin
Soirée Moules frites Cellefrouin
samedi 18 juillet 2026 · Cellefrouin
Informations pratiques
Cellefrouin
Soirée Moules frites
Aire de loisirs Cellefrouin Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
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Aire de loisirs Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 78 61 95
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English :
L’événement Soirée Moules frites Cellefrouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente