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AGENDA · Cellefrouin

Soirée Moules frites Cellefrouin

samedi 18 juillet 2026 · Cellefrouin

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Aire de loisirs
Ville
16260 Cellefrouin
Département
Charente
Tarif
20 20 20

Cellefrouin

Soirée Moules frites

Aire de loisirs Cellefrouin Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

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Aire de loisirs Cellefrouin 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 78 61 95 

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English :

L’événement Soirée Moules frites Cellefrouin a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente