Soirée moules frites Censeau samedi 6 décembre 2025.
Salle du Temps Libre Censeau Jura
Tarif : 12 – 12 – 19 EUR
2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Comme chaque année, le Censeau Rugby Club vous invite à sa traditionnelle Soirée moules frites.
Au menu moules frites, fromage, dessert et café. Possible de réserver une assiette anglaise.
Inscription obligatoire. .
Salle du Temps Libre Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 29 36 11
