Soirée moules frites

Salle du Temps Libre Censeau Jura

Tarif : 12 – 12 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Comme chaque année, le Censeau Rugby Club vous invite à sa traditionnelle Soirée moules frites.

Au menu moules frites, fromage, dessert et café. Possible de réserver une assiette anglaise.

Inscription obligatoire. .

Salle du Temps Libre Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 29 36 11

English : Soirée moules frites

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée moules frites Censeau a été mis à jour le 2025-11-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA