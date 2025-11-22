Soirée moules frites Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Samedi 22 novembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

sur inscription 7/15 €

Retour de la soirée moules frites 22/11/25

Réservation obligatoire avec le 14/11/25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T23:00:00.000+01:00

1

02 99 65 48 09

Cercle Paul Bert Ginguené 15, rue ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine