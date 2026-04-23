Soirée Moules-Frites Domaine Quintard Frères Chadenac

Chadenac

Soirée Moules-Frites

Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

SOIRÉE MOULES-FRITES | 31 JUILLET 2026

300 places

Concert live

Entrée payante

️ Repas complet et bar à vins

❤️ Fait maison

Réservation obligatoire

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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 15 18 89 thomas.cognacdufrolet@gmail.com

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English :

MOULES-FRITES EVENING | JULY 31, 2026

300 seats

Live concert

Paying admission

? Full meal and wine bar

?? Homemade

Reservation required

L’événement Soirée Moules-Frites Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge