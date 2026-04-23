Soirée Moules-Frites Domaine Quintard Frères Chadenac
Soirée Moules-Frites Domaine Quintard Frères Chadenac vendredi 31 juillet 2026.
Chadenac
Soirée Moules-Frites
Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
SOIRÉE MOULES-FRITES | 31 JUILLET 2026
300 places
Concert live
Entrée payante
️ Repas complet et bar à vins
❤️ Fait maison
Réservation obligatoire
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Domaine Quintard Frères 13 route du Petit Morlut Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 15 18 89 thomas.cognacdufrolet@gmail.com
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English :
MOULES-FRITES EVENING | JULY 31, 2026
300 seats
Live concert
Paying admission
? Full meal and wine bar
?? Homemade
Reservation required
L’événement Soirée Moules-Frites Chadenac a été mis à jour le 2026-04-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge