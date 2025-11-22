Soirée moules frites Champagnole

Soirée moules frites

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-11-22 19:30:00

Kir, moules frites, desserts, café.

Animé par Audio Prestige. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 88 44

