Soirée moules frites Champagnole
Soirée moules frites Champagnole samedi 22 novembre 2025.
Soirée moules frites
L’Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Kir, moules frites, desserts, café.
Animé par Audio Prestige. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 88 44
English : Soirée moules frites
German : Soirée moules frites
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée moules frites Champagnole a été mis à jour le 2025-10-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA