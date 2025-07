Soirée moules-frites Châtillon-sur-Loire

Soirée moules-frites Châtillon-sur-Loire vendredi 15 août 2025.

Soirée moules-frites

Espace Gitton, Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-08-15 19:00:00

Le comité des fêtes chatillonnais vous invite à une soirée festive et conviviale le 15 août à partir de 19h à l’espace Gitton. Venez déguster de délicieuses moules-frites dans une ambiance chaleureuse, animée et familiale. Au menu moules seules à 15€, moules-frites à 18€, frites à 3€, fromage et dessert à 2€ chacun. Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement amateur de bonne cuisine, cette soirée est l’occasion parfaite pour se retrouver autour d’un bon repas. Ambiance garantie tout au long de la soirée. Réservez dès maintenant ou venez directement sur place pour profiter de ce moment estival incontournable. 3 .

Espace Gitton, Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

English :

On August 15, starting at 7pm, head to the Espace Gitton for an evening of mussels and French fries organized by the Comité des fêtes chatillonnais! Guaranteed atmosphere, gourmet menu at low prices and conviviality. Info: 06 25 54 49 68 / 07 82 49 23 97.

German :

Am 15. August ab 19 Uhr treffen Sie sich im Espace Gitton zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites, der vom Festkomitee von Chatillonnais organisiert wird! Garantierte Stimmung, Gourmetmenü zu kleinen Preisen und geselliges Beisammensein. Infos: 06 25 54 49 68 / 07 82 49 23 97.

Italiano :

Dalle 19.00 del 15 agosto, recatevi all’Espace Gitton per una serata a base di cozze e patatine organizzata dal comitato dei festeggiamenti di Chatillonnais! L’atmosfera è garantita, con un menu gourmet a prezzi contenuti e un’atmosfera conviviale. Info: 06 25 54 49 68 / 07 82 49 23 97.

Espanol :

El 15 de agosto, a partir de las 19.00 h, acérquese al Espace Gitton para disfrutar de una velada a base de mejillones y patatas fritas organizada por la comisión de fiestas de Chatillonnais El ambiente está garantizado, con un menú gastronómico a bajo precio y un ambiente agradable. Información: 06 25 54 49 68 / 07 82 49 23 97.

