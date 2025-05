Soirée moules frites – Chepniers, 24 mai 2025 19:00, Chepniers.

Charente-Maritime

Soirée moules frites Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Soirée moules frites animée par un DJ, sur réservation uniquement avant le 21 mai.

Etang de Robinson

Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 95 40 31

English :

Mussels and French fries evening with DJ, booking required before May 21.

German :

Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites unter der Leitung eines DJs, Reservierung nur bis zum 21. Mai möglich.

Italiano :

Serata cozze e patatine con DJ, su prenotazione entro il 21 maggio.

Espanol :

Noche de mejillones y patatas fritas con DJ, previa reserva antes del 21 de mayo.

L’événement Soirée moules frites Chepniers a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge