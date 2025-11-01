Soirée moules frites chez Ana Restaurant chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Soirée moules frites chez Ana
Restaurant chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-01
Une soirée moules frites, ça vous tente ?
C’est chez Ana que ça se passe.
Pensez à réserver
Restaurant chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 18 78
English:
Fancy an evening of mussels and French fries?
Ana’s is the place.
Don’t forget to book
German:
Haben Sie Lust auf einen Abend mit Moules Frites?
Bei Ana ist das möglich.
Denken Sie an eine Reservierung
Italiano:
Avete voglia di una serata a base di cozze e patatine?
Ana’s è il posto giusto.
Non dimenticate di prenotare
Espanol:
¿Te apetece una noche de mejillones y patatas fritas?
Ana’s es el lugar ideal.
No olvide reservar
