Soirée moules frites chez Ana Restaurant chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 1 novembre 2025.

Restaurant chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Une soirée moules frites, ça vous tente ?

C’est chez Ana que ça se passe.

Pensez à réserver

Restaurant chez Ana 26 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 18 78

Fancy an evening of mussels and French fries?

Ana’s is the place.

Don’t forget to book

Haben Sie Lust auf einen Abend mit Moules Frites?

Bei Ana ist das möglich.

Denken Sie an eine Reservierung

Avete voglia di una serata a base di cozze e patatine?

Ana’s è il posto giusto.

Non dimenticate di prenotare

¿Te apetece una noche de mejillones y patatas fritas?

Ana’s es el lugar ideal.

No olvide reservar

L’événement Soirée moules frites chez Ana Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère