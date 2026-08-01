Soirée Moules frites concert L’auberge la bouzaize Combertault
samedi 22 août 2026 · L'auberge la bouzaize · Combertault
Informations pratiques
Combertault
Soirée Moules frites concert
L’auberge la bouzaize 6 Rue de la Bouzaize Combertault Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée moules frites
Concert Coralie Cot’s
Moules frites à volonté
un dessert au choix
25 € .
L’auberge la bouzaize 6 Rue de la Bouzaize Combertault 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 60 16
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English : Soirée Moules frites concert
L’événement Soirée Moules frites concert Combertault a été mis à jour le 2026-08-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)