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AGENDA · Combertault

Soirée Moules frites concert L’auberge la bouzaize Combertault

samedi 22 août 2026 · L'auberge la bouzaize · Combertault

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
L'auberge la bouzaize
Adresse
6 Rue de la Bouzaize
Ville
21200 Combertault
Département
Côte-d'Or
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Combertault

Soirée Moules frites concert

L’auberge la bouzaize 6 Rue de la Bouzaize Combertault Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirée moules frites
Concert Coralie Cot’s
Moules frites à volonté
un dessert au choix
25 €   .

L’auberge la bouzaize 6 Rue de la Bouzaize Combertault 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 60 16 

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English : Soirée Moules frites concert

L’événement Soirée Moules frites concert Combertault a été mis à jour le 2026-08-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)