Soirée moules frites concert Les Fourgs

Soirée moules frites concert Les Fourgs samedi 28 février 2026.

Soirée moules frites concert

Le Chalet du Sentier un hiver gourmand Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Soirée moules-frites avec concert live jazz GEM.
Réservation obligatoire, places limitées.   .

Le Chalet du Sentier un hiver gourmand Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 70 72 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites concert

L’événement Soirée moules frites concert Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS