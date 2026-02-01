Soirée moules frites concert

Le Chalet du Sentier un hiver gourmand Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Soirée moules-frites avec concert live jazz GEM.

Réservation obligatoire, places limitées. .

Le Chalet du Sentier un hiver gourmand Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 70 72 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites concert

L’événement Soirée moules frites concert Les Fourgs a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS