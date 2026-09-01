Soirée moules frites Salle Polyvalente Courcelles

Informations pratiques

Courcelles

Soirée moules frites

Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Amicale Populaire de Courcelles organise une soirée moules frites avec animation pour danser jusqu’au bout de la nuit.

1 apéritif offert, suivi d’une entrée, des moules frites, de 2 morceaux de fromage puis dessert et café.

Réservation obligatoire.

.

Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 81 26 amicale.de.courcelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Soirée moules frites Courcelles a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge