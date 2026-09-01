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AGENDA · Courcelles

Soirée moules frites Salle Polyvalente Courcelles

samedi 26 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Courcelles

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
10 rue de l'église
Ville
17400 Courcelles
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20

Courcelles

Soirée moules frites

Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :
2026-09-26

L’Amicale Populaire de Courcelles organise une soirée moules frites avec animation pour danser jusqu’au bout de la nuit.
1 apéritif offert, suivi d’une entrée, des moules frites, de 2 morceaux de fromage puis dessert et café.
Réservation obligatoire.
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Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 81 26  amicale.de.courcelles@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée moules frites Courcelles a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge