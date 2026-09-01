Soirée moules frites Salle Polyvalente Courcelles
samedi 26 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Courcelles
Informations pratiques
Courcelles
Soirée moules frites
Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’Amicale Populaire de Courcelles organise une soirée moules frites avec animation pour danser jusqu’au bout de la nuit.
1 apéritif offert, suivi d’une entrée, des moules frites, de 2 morceaux de fromage puis dessert et café.
Réservation obligatoire.
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Salle Polyvalente 10 rue de l’église Courcelles 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 27 81 26 amicale.de.courcelles@gmail.com
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L’événement Soirée moules frites Courcelles a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge