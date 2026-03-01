Soirée Moules Frites Coust

Soirée Moules Frites

Route d’Ainay Coust Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée organisée par Coust Gym

Animée par DJ Antho 20 .

Route d’Ainay Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 07 87 20

English :

Evening organized by Coust Gym

