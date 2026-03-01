Soirée Moules Frites Coust
Soirée Moules Frites Coust samedi 21 mars 2026.
Soirée Moules Frites
Route d’Ainay Coust Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée organisée par Coust Gym
Animée par DJ Antho 20 .
Route d’Ainay Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 07 87 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening organized by Coust Gym
L’événement Soirée Moules Frites Coust a été mis à jour le 2026-03-04 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE