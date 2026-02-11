Soirée Moules Frites Gîte de Crain Crain
Soirée Moules Frites Gîte de Crain Crain samedi 7 mars 2026.
Soirée Moules Frites
Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07 23:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Soirée moules frites au foyer communal de Crain organisée par Crain Animation Rejoignez nous pour un moment de convivialité ! Kir, vin, moules/frites, fromage, pâtisserie, café Réservation obligatoire avant le 1er mars au 06 18 72 44 03 .
Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 72 44 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Moules Frites
L’événement Soirée Moules Frites Crain a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Clamecy Haut Nivernais