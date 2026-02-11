Soirée Moules Frites Gîte de Crain Crain

Soirée Moules Frites

Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Soirée moules frites au foyer communal de Crain organisée par Crain Animation Rejoignez nous pour un moment de convivialité ! Kir, vin, moules/frites, fromage, pâtisserie, café Réservation obligatoire avant le 1er mars au 06 18 72 44 03 .

Gîte de Crain 44 rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 72 44 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Moules Frites

L’événement Soirée Moules Frites Crain a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Clamecy Haut Nivernais