Soirée moules-frites dansante Autry-le-Châtel

Soirée moules-frites dansante Autry-le-Châtel samedi 11 octobre 2025.

Soirée moules-frites dansante

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le samedi 11 octobre 2025 à 19h30, rendez-vous à la salle des fêtes Marcel Legras d’Autry-le-Châtel pour le traditionnel repas moules-frites organisé par l’US Poilly-Autry Football. Au menu apéritif offert, moules, frites, salade, fromage, dessert et café (hors vins). Une soirée conviviale qui se poursuivra sur la piste avec une animation dansante. Le tarif est de 25 € par adulte et 15 € pour les enfants de 7 à 12 ans, avec gratuité pour les plus jeunes. Les réservations sont obligatoires avant le 7 octobre auprès des organisateurs, par téléphone ou par mail. Une belle occasion de partager un moment festif et gourmand tout en soutenant le club local. 25 .

Rue du 8 Mai 1945 Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 88 34 84 cehubert@hotmail.fr

English :

On Saturday, October 11, 2025 at 7:30pm, the US Poilly-Autry Football Club is organizing its traditional mussels and French fries meal at the Salle des Fêtes in Autry-le-Châtel. Menu: aperitif, mussels, French fries, salad, cheese, dessert and coffee. Evening dance. Reservations required by October 7.

German :

Am Samstag, den 11. Oktober 2025 um 19:30 Uhr veranstaltet der US Poilly-Autry Football sein traditionelles Moules-frites-Essen in der Festhalle von Autry-le-Châtel. Menü: Aperitif, Miesmuscheln, Pommes frites, Salat, Käse, Dessert und Kaffee. Am Abend wird getanzt. Reservierungen sind bis zum 7. Oktober erforderlich.

Italiano :

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 19.30, l’US Poilly-Autry Football Club organizza il tradizionale pranzo a base di cozze e patatine fritte presso la Salle des Fêtes di Autry-le-Châtel. Il menu prevede: aperitivo, cozze, patatine, insalata, formaggio, dessert e caffè. Serata danzante. Prenotazione obbligatoria entro il 7 ottobre.

Espanol :

El sábado 11 de octubre de 2025 a las 19.30 h, el Club de Fútbol US Poilly-Autry organiza su tradicional comida a base de mejillones y patatas fritas en la Salle des Fêtes de Autry-le-Châtel. Menú: aperitivo, mejillones, patatas fritas, ensalada, queso, postre y café. Baile nocturno. Reserva obligatoria antes del 7 de octubre.

