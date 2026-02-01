Soirée moules-frites dansante

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

11.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Cap sur une soirée moules-frites conviviale à Ouzouer-sur-Trézée. Rendez-vous samedi 21 février à 20h à la salle polyvalente P. Vieillart pour un repas gourmand kir offert, moules frites à volonté ou dos de cabillaud, fromage et dessert. Spectacle et DJ pour prolonger la fête .

Ambiance chaleureuse et saveurs iodées au programme de la soirée moules-frites organisée par le Comité des Fêtes d’Ouzouer-sur-Trézée. Samedi 21 février à 20h, la salle polyvalente P. Vieillart vous accueille pour un dîner festif kir offert, moules frites à volonté ou dos de cabillaud, suivi de fromage et dessert. Le tout rythmé par un spectacle et une animation DJ pour prolonger la soirée sur la piste de danse. Tarif 23 € par personne (demi-tarif pour les moins de 12 ans). Réservation obligatoire au 06 07 61 47 98. Places limitées, pensez à réserver rapidement ! 11.5 .

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 62 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 22, Ouzouer-sur-Trézée is the venue for an unforgettable mussels and French fries dance, organized by the Comité des fêtes! Enjoy a delicious meal in a festive atmosphere, then let yourself be carried away by the music and dancing. Reserve your place now for this convivial evening

L’événement Soirée moules-frites dansante Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-02-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX