Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille Salle des fêtes Sens-sur-Seille
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Sens-sur-Seille
Informations pratiques
Sens-sur-Seille
Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille
Salle des fêtes 110 route de Bletterans Sens-sur-Seille Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Les Amis de Sens sur Seille organisent leur repas moules-frites à volonté, à la salle des fêtes de Sens sur Seille.
L’ambiance musicale, comme chaque année sera assuré par Planet Karaoké.
Le premier service est à partir de 19h30.
Pour vous permettre vos réservations et règlements préalables qui sont obligatoires, nous assurerons une permanence au 60 route de Chalon à Sens sur Seille, de 9h à 11h, les dimanches 16/08/2026 et 30/08/2026 ainsi que les dimanches 13/09/2026 et 27/09/2026.
Attention, les réservations partent rapidement. .
Salle des fêtes 110 route de Bletterans Sens-sur-Seille 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 67 69 64 amisdesenssurseille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille
L’événement Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille Sens-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-07 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II