Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille Salle des fêtes Sens-sur-Seille

Informations pratiques

Sens-sur-Seille

Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille

Salle des fêtes 110 route de Bletterans Sens-sur-Seille Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Les Amis de Sens sur Seille organisent leur repas moules-frites à volonté, à la salle des fêtes de Sens sur Seille.

L’ambiance musicale, comme chaque année sera assuré par Planet Karaoké.

Le premier service est à partir de 19h30.

Pour vous permettre vos réservations et règlements préalables qui sont obligatoires, nous assurerons une permanence au 60 route de Chalon à Sens sur Seille, de 9h à 11h, les dimanches 16/08/2026 et 30/08/2026 ainsi que les dimanches 13/09/2026 et 27/09/2026.

Attention, les réservations partent rapidement. .

Salle des fêtes 110 route de Bletterans Sens-sur-Seille 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 67 69 64 amisdesenssurseille@gmail.com

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English : Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille

L’événement Soirée moules-Frites des Amis de Sens sur seille Sens-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-07 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II