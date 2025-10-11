Soirée Moules Frites Douchy-Montcorbon
Soirée Moules Frites Douchy-Montcorbon samedi 11 octobre 2025.
Soirée Moules Frites
Rue du Gâtinais Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11
Les Cahiers Bleus organisent leur première
soirée dansante !
soirée dansante. Pour cela, rien de mieux qu’une
soirée Moules-Frites avec de la musique
jusqu’au bout de la nuit ! Les bénéfices de la
soirée iront aux enfants des écoles de Douchy-Montcorbon. Venez nombreux ! Réservations avant le 5 octobre. 22 .
Rue du Gâtinais Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 73 33 90
