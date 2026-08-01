AGENDA · Condac
Soirée moules/frites et carbonara Rejallant Condac
mercredi 19 août 2026 · Rejallant · Condac
Informations pratiques
Condac
Soirée moules/frites et carbonara
Rejallant Camping Le Rejallant Condac Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:15:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
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Rejallant Camping Le Rejallant Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 12 88 18
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English :
L’événement Soirée moules/frites et carbonara Condac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente