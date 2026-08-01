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AGENDA · Condac

Soirée moules/frites et carbonara Rejallant Condac

mercredi 19 août 2026 · Rejallant · Condac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Rejallant
Adresse
Camping Le Rejallant
Ville
16700 Condac
Département
Charente
Tarif
18 18 18

Condac

Soirée moules/frites et carbonara

Rejallant Camping Le Rejallant Condac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:15:00
fin : 2026-08-19 00:00:00

Date(s) :
2026-08-19

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Rejallant Camping Le Rejallant Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 12 88 18 

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English :

L’événement Soirée moules/frites et carbonara Condac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente