Soirée moules frites et concert rock Piré-Chancé
vendredi 18 septembre 2026 · Piré-Chancé
Informations pratiques
Piré-Chancé
Soirée moules frites et concert rock
Domaine du château des Pères Piré-Chancé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dernière soirée moules-frites de l’été au Repère en musique avec le groupe de rock Malween.
Moules-frites + dessert = 24€
Menu enfant : Moules frites ou saucisses frites + dessert = 14€
Places limitées, pensez à réserver. .
Domaine du château des Pères Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 08 40 80
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English :
L’événement Soirée moules frites et concert rock Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON