Informations pratiques

Piré-Chancé

Soirée moules frites et concert rock

Domaine du château des Pères Piré-Chancé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Dernière soirée moules-frites de l’été au Repère en musique avec le groupe de rock Malween.

Moules-frites + dessert = 24€

Menu enfant : Moules frites ou saucisses frites + dessert = 14€

Places limitées, pensez à réserver. .

Domaine du château des Pères Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 08 40 80

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English :

L’événement Soirée moules frites et concert rock Piré-Chancé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – CHATEAUGIRON