Tarif : – –

Début : 2025-07-16 19:00:00

Soirée moules frites et concert ouvert à tous

Lieu-dit Le Petit Lyon Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 00 74

English : Soirée moules frites et concert

Mussels and French fries evening and concert open to all

German : Soirée moules frites et concert

Miesmuschel- und Pommes frites-Abend und Konzert für alle offen

Italiano :

Serata cozze e patatine e concerto aperto a tutti

Espanol : Soirée moules frites et concert

Noche de mejillones y patatas fritas y concierto abierto a todos

L’événement Soirée moules frites et concert Vendoire a été mis à jour le 2025-06-27 par Val de Dronne