Soirée Moules, frites et danses A la salle des fêtes Capvern

Soirée Moules, frites et danses A la salle des fêtes Capvern samedi 8 novembre 2025.

Soirée Moules, frites et danses

A la salle des fêtes 166 Rue du 14 Juillet 1789 Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Moules-frites à volonté

Fromage Dessert Café

1 bière offerte !

tarif 18€

enfant -12ans 10€.

Et bien sûr… la soirée continue avec une grande soirée dansante

Réservations jusqu’au 4 novembre au 06 15 59 41 51 ou 06 26 80 50 50

Tickets à récupérer au Club House du stade Anselme Castillon le mardi et le vendredi de 19h30 à 21h.

Venez nombreux soutenir le club et partager un bon moment entre amis et supporters !

.

A la salle des fêtes 166 Rue du 14 Juillet 1789 Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 59 41 51

English :

All you can eat mussels and French fries

Cheese? Dessert ? Coffee

1 free beer!

price: 18?

children under 12 10?

And of course? the evening continues with a big dance party!

Reservations until November 4 on 06 15 59 41 51 or 06 26 80 50 50

Tickets to be collected from the Club House at the Stade Anselme Castillon on Tuesdays and Fridays from 7.30pm to 9pm.

Come and support the club and share a good time with friends and supporters!

German :

Muscheln mit Pommes frites nach Belieben

Käse ? Nachtisch ? Kaffee

1 Bier gratis!

preis 18?

kinder -12 Jahre 10?

Und natürlich geht der Abend mit einem großen Tanzabend weiter

Reservierungen bis zum 4. November unter 06 15 59 41 51 oder 06 26 80 50 50

Tickets können im Clubhaus des Stadions Anselme Castillon dienstags und freitags von 19:30 bis 21:00 Uhr abgeholt werden.

Kommen Sie zahlreich, um den Verein zu unterstützen und einen schönen Moment mit Freunden und Fans zu verbringen!

Italiano :

Cozze e patatine fritte a volontà

Formaggio? Dessert? Caffè

1 birra in omaggio!

prezzo 18?

bambini sotto i 12 anni 10?

E naturalmente la serata continua con una grande festa da ballo!

Prenotazioni fino al 4 novembre allo 06 15 59 41 51 o allo 06 26 80 50 50

I biglietti possono essere ritirati presso la Club House dello stadio Anselme Castillon il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21.00.

Venite tutti a sostenere il club e a divertirvi con amici e sostenitori!

Espanol :

Todo lo que puedas comer mejillones y patatas fritas

¿Queso? ¿Postre? Café

1 cerveza gratis

precio 18?

niños menores de 12 años 10?

Y por supuesto… ¡la velada continúa con una gran fiesta de baile!

Reservas hasta el 4 de noviembre en el 06 15 59 41 51 o 06 26 80 50 50

Las entradas se pueden recoger en la Casa Club del estadio Anselme Castillon los martes y viernes de 19.30 a 21.00 h.

Vengan todos a apoyar al club y a pasar un buen rato con amigos y seguidores

L’événement Soirée Moules, frites et danses Capvern a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65